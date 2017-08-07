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Аравийская коалиция одобрила поставки топлива для гуманитарных рейсов ООН в Йемене

Международная панорама
7 августа, 22:03 UTC+3 ООН ООН 7, августа. /ТАСС

ООН совершает два рейса в столицу Йемена Сану, где нет авиационного топлива для дозаправки самолетов

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ООН, 7 августа. /ТАСС/. Коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддерживающая правительственные силы в Йемене, одобрила поставки топлива для самолетов ООН, доставляющих гуманитарную помощь в Сану. Как сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отправка первой партии горючего ожидается в ближайшие дни.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил со ссылкой на директора офиса Программы развития ООН (ПРООН) в Йемене Аук Лутсма, что коалиция препятствует поставкам авиационного топлива для самолетов ООН, которые совершают гуманитарные рейсы в контролируемую мятежниками Сану. По словам Дюжаррика, некоторые высказывания главы йеменского отделения ПРООН "могли быть вырваны из контекста или неверно истолкованы".

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"С тех пор в ходе диалога с соответствующими властями наши коллеги смогли прояснить некоторые недоразумения и услышали заверения в том, что топливо начнет следовать из Адена в Сану на этой неделе. Мы просим власти создать механизм, который обеспечит регулярные поставки авиационного топлива для операций ООН", - сказал он.

ООН совершает два рейса в Сану - из Аммана и Джибути - однако в йеменской столице нет авиационного топлива для дозаправки самолетов. Горючее должно доставляться из порта Аден, который находится под контролем йеменского правительства. "У нас есть трудности с получением от коалиции и правительства Йемена разрешения на транспортировку этого авиационного топлива в Сану", - привел слова Лутсмы телеканал Al Jazeera. По словам представителя ПРООН, гуманитарные операции также осложнены из-за проблем с получением виз для сотрудников организации.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В ООН регулярно поднимают вопрос о нависшей над страной катастрофе: по последним оценкам, около 20 млн йеменцев - 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек. На фоне гуманитарного кризиса в Йемене началась беспрецедентная эпидемия холеры, к которой добавилась вспышка менингита.

Как заявил Стефан Дюжаррик, структуры ООН в Йемене будут предпринимать всевозможные усилия для оказания помощи жителям страны. "Их благополучие важнее всего", - сказал он, призвав международное сообщество не игнорировать нужды миллионов людей.

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Военная операция в Йемене
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