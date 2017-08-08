СМИ: боевики ИГ украли около $830 млн из банков Ирака с 2014 года

ТАСС, 8 августа. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) украли из банков Ирака с 2014 года около $830 млн. Об этом, как сообщил во вторник телеканал Al Sumaria, говорится в распространенном докладе Центрального банка республики.

В соответствии с заявлением, "иракская банковская система пострадала после событий 15 июня 2014 года, когда боевики ИГ установили контроль в трех провинциях страны - Найнава, Анбар и Салах-эд-Дин, а также в важной части провинции Дияла". При этом в заявлении отмечается, что "ИГ взяла под контроль приблизительно 121 отделение государственных и частных банков, в том числе отделения Центробанка Ирака".

По оценкам ЦБ, сумма составляет 856 млрд динаров (около $729 млн) и еще $101 млн, и большая часть из нее это активы, принадлежащие госведомствам и деньги, выделенные из бюджета в 2014 году, в числе которых активы Минобороны и МВД, которые должны были пойти на осуществление различных проектов в провинциях.

Кроме того, сообщается, что с июня 2014 года ежегодный доход экстремистов ИГ составлял $2 млрд в год, что делало их одной из самых богатых террористических группировок на тот момент. В ЦБ пояснили, что "ИГ разбогатели за счет продажи нефти из Ирака и Сирии". "Ежедневно в руках ИГ от нелегальной продажи нефти оказывалось $2 млн при продаже 30 тысяч баррелей в день", - говорится в заявлении.

ЦБ отмечает, что были предприняты меры по защите банковского и финансового сектора, в том числе прекращена деятельность отделений и компаний на захваченных боевиками территориях.