ВС Латвии заявили об обнаружении четырех российских военных кораблей у границы страны

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РИГА, 10 августа. /ТАСС/. Четыре российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в четверг выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в восьми морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 10 августа идентифицировали буксир "А. Птицын" и танкер "Лена" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.
LV ekskl. ekonom. zonā 8 j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 10.08. identif. arī Krievijas BS velkoni “A.Ptitsyn” un tankkuģi “Lena"— NBS (@Latvijas_armija) 10 August 2017
По утверждению латвийских военных, вблизи границы республики также были замечены российские корабли "РБ-42" и "РБ-401".
По версии министерства обороны страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.