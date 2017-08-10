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ВС Латвии заявили об обнаружении четырех российских военных кораблей у границы страны

Международная панорама
10 августа, 11:25 UTC+3 РИГА РИГА 10, августа. /ТАСС

В Национальных вооруженных силах Латвии утверждают, что речь идет о буксире "А. Птицын" и танкере "Лена", а также кораблях "РБ-42" и "РБ-401"

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РИГА, 10 августа. /ТАСС/. Четыре российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в четверг выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в восьми морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 10 августа идентифицировали буксир "А. Птицын" и танкер "Лена" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

По утверждению латвийских военных, вблизи границы республики также были замечены российские корабли "РБ-42" и "РБ-401".

По версии министерства обороны страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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