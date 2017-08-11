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СМИ: слова Трампа о сокращении персонала дипмиссий США в РФ задели Госдепартамент

Международная панорама
11 августа, 7:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, августа. /ТАСС

Многие дпиломаты сочли высказывание Трампа неуважительным по отношению к их профессии

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НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Действующие и бывшие сотрудники Госдепартамента раскритиковали президента Дональда Трампа, который выразил удовлетворение тем, что предстоящее сокращение численности персонала дипмиссий США в РФ позволит Вашингтону сэкономить бюджетные средства. Об этом сообщил в четверг телеканал ABC.

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Один из опрошенных журналистами дипломатов сказал: "Я даже не рассержен, просто это очень грустно". Как он отметил, среди сотрудников Госдепартамента распространено мнение, согласно которому Трамп не поддерживает их в достаточной степени и не вполне вникает в суть происходящего.

Экс-заместитель госсекретаря, бывший постоянный представитель США при НАТО Николас Бернс, комментируя высказывания Трампа, указал, что "находит прискорбным то, как неуважительно президент обращается с [американскими] карьерными дипломатами". Вице-президент вашингтонского научно-исследовательского Центра имени Вудро Вильсона Аарон Дэвид Миллер, который был советником по ближневосточному урегулированию целого ряда госсекретарей США, назвал высказывания Трампа "самым постыдным моментом за время его президентского срока".

Бывший сотрудник внешнеполитического ведомства США Дэниел Фрид, который ранее курировал в Госдепартаменте вопросы санкционной политики, предположил, что Трамп, возможно, неудачно выразился, пытаясь показать российской стороне, что "его не беспокоит" сокращение числа дипломатов. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол в свою очередь выступил с утверждением, что американский лидер целенаправленно избегает критики в отношении российского руководства.

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Трамп в четверг, отвечая на вопросы журналистов, заявил: "Я хочу поблагодарить его [президента России Владимира Путина], потому что мы пытаемся сократить наш зарплатный фонд. И что касается меня, то я очень благодарен, что он отпустил большое число людей, потому что теперь мы будем выплачивать меньше. Для их возвращения [в РФ] нет реальных оснований".

МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

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Персоны
Макфол, Майкл Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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