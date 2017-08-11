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ABC: в Конгрессе США хотят допросить личного секретаря Трампа

Международная панорама
11 августа, 16:10 UTC+3 ТАСС

Имя Роне Графф было упомянуто в переписке сына президента США Дональда Трампа-младшего, речь в которой шла о подготовке его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой

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ТАСС, 11 августа. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США намерен задать вопросы Роне Графф, фактически являвшейся на протяжении 30 лет личным секретарем Дональда Трампа до его прихода в Белый дом. Об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC News.

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Имя Графф было упомянуто в электронной переписке сына президента США Дональда Трампа-младшего, речь в которой шла о подготовке его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Это заинтересовало членов спецкомитета, занимающегося расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году и контактов членов предвыборного штаба Трампа с российскими властями. "Так как ее имя упомянуто в письмах, люди захотят, чтобы она ответила на ряд вопросов", - заявил член спецкомитета по разведке республиканец Питер Кинг.

Графф, долгие годы занимавшая пост старшего вице-президента в компании Trump Organization, входила в ближайшее окружение Трампа и выполняла роль его личного секретаря и координатора его деловых связей. Эту роль, по данным ABC, она частично выполняет до сих пор.

Согласно информации телекомпании, официального приглашения на слушания в Конгресс Графф пока не направлялось. Это, в частности, подтвердил официальный представитель спецкомитета республиканец Ричард Бурр. Он не исключил, что такое приглашение Графф будет направлено. По его словам, участники расследования намерены опросить большое количество людей, так или иначе причастных к работе предвыборного штаба Трампа.

В начале июля Дональд Трамп-младший рассказал журналистам, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, у которой намеревался получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, бывшей на тот момент кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Весельницкая в интервью американской телекомпании ABC опровергла какие-либо предположения о намерении передать штабу Трампа компромат на Клинтон.

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