ABC: в Конгрессе США хотят допросить личного секретаря Трампа

ТАСС, 11 августа. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США намерен задать вопросы Роне Графф, фактически являвшейся на протяжении 30 лет личным секретарем Дональда Трампа до его прихода в Белый дом. Об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC News.

Имя Графф было упомянуто в электронной переписке сына президента США Дональда Трампа-младшего, речь в которой шла о подготовке его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Это заинтересовало членов спецкомитета, занимающегося расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году и контактов членов предвыборного штаба Трампа с российскими властями. "Так как ее имя упомянуто в письмах, люди захотят, чтобы она ответила на ряд вопросов", - заявил член спецкомитета по разведке республиканец Питер Кинг.

Графф, долгие годы занимавшая пост старшего вице-президента в компании Trump Organization, входила в ближайшее окружение Трампа и выполняла роль его личного секретаря и координатора его деловых связей. Эту роль, по данным ABC, она частично выполняет до сих пор.

Согласно информации телекомпании, официального приглашения на слушания в Конгресс Графф пока не направлялось. Это, в частности, подтвердил официальный представитель спецкомитета республиканец Ричард Бурр. Он не исключил, что такое приглашение Графф будет направлено. По его словам, участники расследования намерены опросить большое количество людей, так или иначе причастных к работе предвыборного штаба Трампа.

В начале июля Дональд Трамп-младший рассказал журналистам, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, у которой намеревался получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, бывшей на тот момент кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Весельницкая в интервью американской телекомпании ABC опровергла какие-либо предположения о намерении передать штабу Трампа компромат на Клинтон.