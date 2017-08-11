Меркель: конфликту вокруг КНДР нет военного решения, резкие выпады не помогают ситуации

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БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Резкие заявления не способствуют урегулированию конфликта вокруг КНДР, пути выхода из кризиса необходимо искать в Совете Безопасности ООН. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и главой Международной организации по миграции Уильямом Лейси Свингом.
"Я твердо убеждена, что эскалация ритрики не будет способствовать урегулированию конфликта, - сказала она. - Я также не вижу ему военного решения".
Меркель отметила, что для выхода из сложившейся ситуации необходима "постоянная работа в Совете Безопасности ООН и более тесное сотрудничество, прежде всего, США и Китая", а также других стран региона.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало жесткую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.