Трамп заверил губернатора Гуама в безопасности острова

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НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел в пятницу телефонный разговор с губернатором Гуама Эдди Кальво, в ходе которого заявил, что жители острова в безопасности и им не стоит беспокоиться в связи с последними угрозами со стороны КНДР. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Кальво.
"Только что провел телефонный разговор с руководителем аппарата сотрудников [Белого дома] Джоном Келли и президентом Соединенных Штатов Америки", - написал он. По словам губернатора, Трамп и Келли заверили его, что "жители Гуама в безопасности". "Как глава правительства Гуама, я признателен их заверениям в том, что моя семья, мои друзья и жители Гуама в безопасности", - отметил Кальво.
Губернатор также разместил в Facebook видеозапись, на которой видно, как он проводит телефонный разговор. "Господин президент, будучи губернатором Гуама и гражданином США, [заявляю, что] я никогда не чувствовал себя в большей безопасности и более уверенно, чем с вами во главе [государства]", - говорит на видео Кальво.
На записи также слышны слова Трампа, который заявляет, что из-за ситуации с КНДР о Гуаме теперь "говорит весь мир", и это обеспечит приток туристов этому тихоокеанскому острову, являющемуся владением США. "Я могу сказать, что ваш туристический поток увеличится в десять раз без каких-либо денежных затрат, так что я поздравляю вас", - сказал президент. "Не волнуйтесь ни о чем", - добавил он.
На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство КНДР ЦТАК сообщило, что армия страны разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.
В четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско- Тихоокеанском регионе.