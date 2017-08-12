Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заверил губернатора Гуама в безопасности острова

Международная панорама
12 августа, 8:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, августа. /ТАСС

По словам президента США, из-за ситуации с КНДР о Гуаме теперь "говорит весь мир", и это обеспечит приток туристов тихоокеанскому острову

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел в пятницу телефонный разговор с губернатором Гуама Эдди Кальво, в ходе которого заявил, что жители острова в безопасности и им не стоит беспокоиться в связи с последними угрозами со стороны КНДР. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Кальво.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

"Только что провел телефонный разговор с руководителем аппарата сотрудников [Белого дома] Джоном Келли и президентом Соединенных Штатов Америки", - написал он. По словам губернатора, Трамп и Келли заверили его, что "жители Гуама в безопасности". "Как глава правительства Гуама, я признателен их заверениям в том, что моя семья, мои друзья и жители Гуама в безопасности", - отметил Кальво.

Губернатор также разместил в Facebook видеозапись, на которой видно, как он проводит телефонный разговор. "Господин президент, будучи губернатором Гуама и гражданином США, [заявляю, что] я никогда не чувствовал себя в большей безопасности и более уверенно, чем с вами во главе [государства]", - говорит на видео Кальво.

На записи также слышны слова Трампа, который заявляет, что из-за ситуации с КНДР о Гуаме теперь "говорит весь мир", и это обеспечит приток туристов этому тихоокеанскому острову, являющемуся владением США. "Я могу сказать, что ваш туристический поток увеличится в десять раз без каких-либо денежных затрат, так что я поздравляю вас", - сказал президент. "Не волнуйтесь ни о чем", - добавил он.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство КНДР ЦТАК сообщило, что армия страны разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

В четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско- Тихоокеанском регионе.

Смотрите также

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

Глава Пентагона призвал КНДР отказаться от действий, "которые приведут к краху режима"

Трамп пригрозил КНДР "большими неприятностями" в случае атаки на остров Гуам

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Келли, Джон Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
2
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
3
Трамп пообещал к 1 сентября подготовить ответ на сокращение дипперсонала в РФ
4
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
5
Соколов: Россия может перейти на электромобили в ближайшее десятилетие
6
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
7
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама