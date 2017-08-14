Пентагон: ракетная и ядерная программы КНДР угрожают мировому сообществу

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд в понедельник обсудил проблему КНДР с министром национальной обороны Южной Кореи Сон Ён Му и своим непосредственным коллегой Ли Сун Чжином. Об этом журналистам сообщил представитель Пентагона капитан Дэррин Джеймс.

"В ходе этих встреч генерал Данфорд подтвердил нерушимую приверженность США альянсу с Республикой Корея (РК). Он подчеркнул, что программа по разработке баллистических ракет и ядерного оружия Северной Кореи угрожает всему мировому сообществу и ставит под угрозу мир и стабильность в регионе", - отметил Джеймс.

В связи с этим Данфорд призвал к "усилению трехстороннего сотрудничества между США, РК и Японией" в рамках работы, направленной на полную и "необратимую денуклеаризацию" Корейского полуострова, которая будет подлежать проверке. Глава КНШ также "подтвердил готовность Америки применить полный спектр военных средств для защиты" территории США и их союзников, добавили в Пентагоне.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.