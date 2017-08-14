США будут добиваться помощи РФ и КНР в диалоге с Пхеньяном

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Вашингтон намерен добиваться содействия России и Китая для оказания влияния на власти КНДР. Об этом говорится в статье госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра обороны США Джеймса Мэттиса, опубликованной в газете The Wall Street Journal (WSJ).

"США продолжат работу с нашими союзниками и партнерами с целью углубления сотрудничества в дипломатической и военной сферах, а также будут призывать к ответу государства, взявшие на себя ответственность за обеспечение изоляции режима [в Пхеньяне], - отмечается в материале. - Это будет включать в себя тщательное отслеживание соблюдения санкций, чтобы ни один из источников доходов Северной Кореи не оставался незатронутым".

"В частности, США продолжат добиваться от Китая и России того, чтобы они взяли на себя обязательства не предоставлять режиму жизненно важную для него экономическую помощь и убеждали его уйти с опасного пути", - указывают Тиллерсон и Мэттис.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выступать с угрозами в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал".

Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.