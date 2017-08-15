СМИ: Генпрокуратура Украины расследует дело, связанное с вмешательством в выборы США

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины расследует дело, связанное с возможным вмешательством отдельных должностных лиц Национального антикоррупционного бюро страны в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Обозреватель", опубликовав часть копии документа о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований.

"Должностные лица правоохранительных органов Украины осуществили разглашение данных предварительного расследования путем обнародования в СМИ фрагментов записей, сделанных на листках "амбарной книги Партии регионов", на имя председателя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта", - сказано в документе. В нем отмечается, что указанные данные "позорят человека, унижают его честь и достоинство, создавая в обществе впечатление незаконного вмешательства в выборы президента США".

Уголовное дело заведено на основании обращения внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача по статье 387 Уголовного кодекса Украины ("Разглашение данных досудебного следствия или дознания"). В Генпрокуратуре страны пока не комментируют эту информацию.

Обвинения Белого дома

В июле Белый дом прямо обвинил власти Украины и Демократическую партию США в сговоре с целью повлиять на исход прошлогодних американских президентских выборов, не допустив победы на них Дональда Трампа. Так, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что "если и было какое-то ставшее в той или иной форме достоянием гласности или обсуждавшееся свидетельство сговора в 2016 году, действительно имевшего место, так это между НКДП (Национальный комитет Демократической партии) и украинским правительством".

Кроме того, она также отметила, что "информация, переданная НКДП украинским правительством, напрямую била по членам избирательной кампании Трампа в попытке ее подорвать, и это только то, что касается Украины".

В конце июля Трамп заявил, что генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу следует расследовать действия властей Украины, которые, по мнению американского лидера, оказывали поддержку демократу Хиллари Клинтон.

В период избирательной кампании в США Национальное антикоррупционное бюро Украины выступило с заявлением, что руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт мог с 2007 по 2012 год, будучи советником бывшего украинского президента Виктора Януковича, получить от его администрации $12,7 млн. После этого Манафорт был уволен с должности главы предвыборного штаба Трампа.