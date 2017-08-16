Пентагон: ракетная и ядерная программы КНДР угрожают России, КНР и США

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ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся в Китае с официальным визитом, заявил, что ракетная и ядерная программы КНДР угрожают мировому сообществу, в том числе России, КНР и Соединенным Штатам. Об этом сообщил в среду официальный представитель комитета капитан Даррин Джеймс.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"Генерал Данфорд дал четко понять, что ракетная и ядерная программы Северной Кореи угрожают всему мировому сообществу, включая Китай, Россию, США и наших союзников. Он подчеркнул, что США и Китай ставят перед собой одну и ту же цель - денуклеаризацию Корейского полуострова мирными средствами", - отметил представитель ВС США.
По мнению Данфорда, действия Пхеньяна "угрожают экономической и военной безопасности" Пекина. Генерал вновь призвал КНР "усилить давление на северокорейский режим". Он в очередной раз указал на "решимость Америки использовать полный спектр военного потенциала для защиты своих союзников в Республике Корея и Японии, а также своей собственной территории", если "предпочтительные дипломатические и экономические мирные варианты потерпят неудачу".
Джеймс отметил, что Данфорд и начальник генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй "провели откровенный обмен мнениями по вопросам, в которых проявляются противоречия в двусторонних отношениях". "Генерал указал, что устранение разногласий посредством диалога военачальников необходимо для того, чтобы противоречия не переросли в кризисы", - отметил представитель ВС. По его словам, Данфорд и Фан Фэнхуэй "не стеснялись в выражениях, когда обсуждали вопросы, вызывающие обеспокоенность у обеих стран", в том числе и ситуацию в КНДР.
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд в понедельник впервые прибыл с официальным визитом в Китай.