Макрон поддержал борцов против расизма из США

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в четверг в поддержку борцов за гражданские права в США. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter, комментируя события в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

"Мы поддерживаем тех, кто борется против расизма и ксенофобии. Это наш общий бой - как вчера, так и сегодня", - подчеркнул глава французского государства.

Aux côtés de ceux qui combattent le racisme et la xénophobie. Notre combat commun, hier comme aujourd'hui. #Charlottesville — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 августа 2017 г.

В субботу в Шарлотсвилле вспыхнули ожесточенные столкновения сторонников ультраправых идей, в том числе членов расистских и неонацистских групп, и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан во время Гражданской войны генералу Роберту Ли (1807-1870).

Символика южан используется в США до сих пор, хотя многие считают это призывом к проявлению расизма. В разгар беспорядков в

20-летний американец-неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций экстремистов. В результате его действий погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.