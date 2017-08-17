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Американский сенатор представит законопроект о выносе из Капитолия статуй конфедератам

Международная панорама
17 августа, 18:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

Сенатор от штата Нью-Джерси пока не уточнил, какова будет дальнейшая судьба памятников

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Сенатор Кори Букер (демократ от штата Нью-Джерси) планирует внести в Конгресс США законопроект, в соответствии с которым из здания Капитолия уберут все памятники политикам и военнослужащим Конфедерации рабовладельческих южных штатов времен Гражданской войны США. Об этом законодатель написал в своем Twitter.

"Я планирую представить законопроект, чтобы убрать статуи конфедератам из здания Капитолия. Но это лишь один шаг. Нам предстоит много работы", - отметил он. Какова будет дальнейшая судьба памятников, не уточняется.

Конфедерация рабовладельческих южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Войну южане проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и памятники, остались во многих штатах.

Дискуссия о целесообразности сохранения символики и памятников конфедератам в США разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый молодой человек Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви. Кроме того, на минувшей неделе прошли ожесточенные столкновения между праворадикалами и их противниками в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), в результате которых погиб один человек, еще 19 пострадали.

Смотрите также

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

CNN: в Северной Каролине арестовали участников акции по уничтожению памятника конфедератам

ABC: из мемориального парка на юге США украли флаг Конфедерации

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