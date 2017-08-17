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Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма

Международная панорама
17 августа, 19:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, августа. /ТАСС

Президент Украины также назначил своим постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина

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Президент Украины Петр Порошенко

© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал группу "по деоккупации" Крыма ускорить работу по подготовке изменений в основной закон страны в части, определяющей статус полуострова.

"Мы активизируем работу рабочей группы, и я хотел бы, чтобы проект изменений в конституцию с этих позиций как можно быстрее был представлен в Верховной раде", - сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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Порошенко также назначил своим постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина, а его первым заместителем - Изета Гданова, приоритетной задачей которого станет "защита прав крымско-татарского народа".

Ранее народный депутат Верховной рады от "Радикальной партии", член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь сообщил, что украинский президент поручил комиссии "изменить статус Крыма в составе страны", при этом не уточнив, о каких именно изменениях идет речь.

Глава республики Сергей Аксенов считает подобные заявления не более чем "шумовым эффектом". По его мнению, слова не несут никаких реальных последствий.

Крымский референдум

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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