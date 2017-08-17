Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма

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КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал группу "по деоккупации" Крыма ускорить работу по подготовке изменений в основной закон страны в части, определяющей статус полуострова.
"Мы активизируем работу рабочей группы, и я хотел бы, чтобы проект изменений в конституцию с этих позиций как можно быстрее был представлен в Верховной раде", - сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко также назначил своим постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина, а его первым заместителем - Изета Гданова, приоритетной задачей которого станет "защита прав крымско-татарского народа".
Ранее народный депутат Верховной рады от "Радикальной партии", член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь сообщил, что украинский президент поручил комиссии "изменить статус Крыма в составе страны", при этом не уточнив, о каких именно изменениях идет речь.
Глава республики Сергей Аксенов считает подобные заявления не более чем "шумовым эффектом". По его мнению, слова не несут никаких реальных последствий.
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.
18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.