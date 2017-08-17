СМИ: полиция Испании потребовала не распространять фото- и видеоматериалы о теракте

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ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Испанская полиция обратилась к жителям Барселоны и туристам с требованием не распространять в социальных сетях и не предоставлять каким-либо СМИ фото- и видеоматериалы с места теракта, а также съемки происходящего в городе. Об этом сообщил французский новостной телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в четверг в районе улицы Рамбла в центре города. Reuters сообщил, что в результате наезда пикапа на людей погибли 13 человек, полиция уже назвала произошедшее терактом.
По данным канала, полиция опасается, что появление в сетях таких материалов позволит террористам, покинувшим пикап, в котором они совершили наезд на людей на бульваре Рамбла, получать информацию, которой они воспользуются в своих преступных целях.
Также полиция Барселоны попросила жителей и туристов как можно меньше пользоваться мобильными телефонами, чтобы не перегружать мобильную сеть и не создавать помех на других каналах связи.
Согласно сообщению, существует опасение, что террористы укрылись в одном из ресторанов или кафе. По последним данным, в одном из кафе в центре Барселоны раздалось несколько выстрелов.