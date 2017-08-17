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Автомобиль сбил двух полицейских в Барселоне

Международная панорама
17 августа, 22:42 UTC+3

Ранее СМИ сообщали о наезде автомобиля на трех правоохранителей

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ТАСС, 17 августа. Автомобиль совершил в четверг наезд на двух сотрудников правопорядка в Барселоне. Об этом говорится в сообщении на странице каталонской полиции в Twitter.

Инцидент, как отмечается, произошел в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. При этом не уточняется, связан ли этот инцидент с терактом на туристической улице Рамбла.

Ранее электронная версия испанского журнала El Economista сообщила о наезде на трех стражей порядка на проспекте Диагональ.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе Рамблы. Нападающий проехал по улице более 530 метров. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в результате теракта. На данный момент госпитализированы 80 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.

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