СМИ: один из пострадавших при теракте в Камбрильсе скончался

ТАСС, 18 августа. Один из пострадавших во время теракта 17 августа в испанском городе Камбрильс скончался от ножевых ранений. Таким образом, как сообщает в пятницу испанская газета El Diario, общее число погибших в результате совершенных в четверг атак в Каталонии возросло до 14.

Показать еще