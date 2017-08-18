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В США снесли памятник судье, из-за решения которого темнокожие не могли иметь гражданство

Международная панорама
18 августа, 17:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, августа. /ТАСС

В момент сноса памятника на месте дежурила полиция, чтобы не допустить возникновения беспорядков среди местных жителей

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Памятник пятому председателю Верховного суда США Роджеру Тейни, принимавшему участие в вынесении вердикта о том, что темнокожие не могут являться американскими гражданами, был демонтирован в ночь на пятницу в административном центре штата Мэриленд. Эта статуя, установленная 145 лет тому назад в Аннаполисе близ законодательного собрания Мэриленда, была убрана по распоряжению губернатора штата Лэрри Хогана, который представляет Республиканскую партию, как и президент США Дональд Трамп.

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В четверг вечером исторический центр Аннаполиса, расположенного вблизи Вашингтона, был перекрыт полицией, на место была стянута техника - кран и два грузовика. За демонтажом памятника наблюдали местные жители.

Тейни в 1857 году вместе с единомышленниками, набравшими большинство в Верховном суде, вынес решение о том, что чернокожие не могут быть гражданами США независимо от того, являются они рабами или свободными людьми. Во главе Верховного суда США Тейни находился с 1836 по 1864 годы.

Памятник судье был демонтирован в ночь со вторника на среду и в крупнейшем городе Мэриленда Балтиморе. Вместе с этим монументом были убраны еще три памятника Конфедерации, которая была провозглашена на Юге США в ходе Гражданской войны (1861-1865). Южане проиграли северянам, добивавшимся отмены рабства. Однако в США остается, согласно имеющимся сведениям, порядка 700 различных монументов и памятников Конфедерации.

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Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Дискуссия о целесообразности наличия символики и памятников деятелей Конфедерации вспыхнула в стране с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) молодой расист Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви. В целом ряде населенных пунктов Юга и среднеатлатического региона США демонтаж таких монументов активизировался после трагедии в Чарлстоне.

Дебаты на этот счет в американском обществе вновь разгорелись в свете ожесточенных столкновений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где в минувшие выходные устроили шествие члены расистской организации Ку-клукс-клан, неонацисты и другие представители ультраправых кругов. Через несколько часов после этих стычек придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс-младший на большой скорости на автомашине пронесся по одной из улиц Шарлотсвилла и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. В результате его действий погибла 32-летняя женщина, 19 человек получили ранения и травмы.

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