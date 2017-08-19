Тереза Мэй выразила сочувствие пострадавшим при нападении в Турку

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в субботу обратилась со словами поддержки к пострадавшим в результате нападения мужчины с ножом в городе Турку (Финляндия).

"Опечалена ужасным нападением в Финляндии. Наши мысли с теми, кто пострадал", - написала она на своей странице в Twitter.

Глава британского МИД Борис Джонсон в свою очередь отметил, что "Великобритания поддерживает друзей в Финляндии в это трагическое время".

МИД Соединенного Королевства в субботу сообщил о том, что одним из пострадавших от действий злоумышленника в Турку стал британский подданный.

Мужчина 18 августа напал с ножом на прохожих в центре финского города Турку, в результате чего погибли два человека. Нападавший и еще четыре человека задержаны. Произошедшее классифицировано полицией как "убийства, совершенные с целью терроризма".