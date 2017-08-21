СМИ: местная жительница помогла установить местонахождение устроителя теракта в Барселоне

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МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Местонахождение устроителя теракта в испанской Барселоне Юнеса Абуйаакуба установлено благодаря сообщению от одной из жительниц населенного пункта Субиратс. Об этом сообщил телеканал 24 Oras.
По его информации, женщина увидела предполагаемого террориста, когда он приближался к домам муниципалитета. Она его окликнула, и Абуйаакуб убежал.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре каталонской столицы водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.