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СМИ: местная жительница помогла установить местонахождение устроителя теракта в Барселоне

Международная панорама
21 августа, 20:16 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 21, августа. /ТАСС

По информации телеканала 24 Oras, женщина увидела предполагаемого террориста, когда он приближался к домам муниципалитета

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МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Местонахождение устроителя теракта в испанской Барселоне Юнеса Абуйаакуба установлено благодаря сообщению от одной из жительниц населенного пункта Субиратс. Об этом сообщил телеканал 24 Oras.

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По его информации, женщина увидела предполагаемого террориста, когда он приближался к домам муниципалитета. Она его окликнула, и Абуйаакуб убежал.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре каталонской столицы водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.

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