Пояс смертника на нейтрализованном под Барселоной мужчине не был настоящим

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Пояс смертника на мужчине, которого застрелила полиция в населенном пункте Субиратс под Барселоной, не был настоящим. Об этом сообщил телеканал 24 Oras.

По ее информации, к такому выводу пришли специалисты по дезактивации взрывчатых веществ после проверки пояса. По последним данным, правоохранительные органы ликвидировали устроителя теракта в Барселоне Юнеса Абуйаакуба.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре каталонской столицы водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.