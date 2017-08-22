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СМИ: Япония будет добиваться рекордного военного бюджета в 2018 году

Международная панорама
22 августа, 6:16 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, августа. /ТАСС

По данным телеканала NHK, увеличение расходов на оборону связано с нестабильной ситуацией на Корейском полуострове

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ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Военный бюджет Японии в будущем финансовом году (начинается 1 апреля 2018 года) может стать рекордным за всю послевоенную историю страны. Об этом во вторник сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что министерство обороны намеревается запросить бюджет в размере 5,25 трлн иен (около $48,2 млрд), что на 2,5% больше, чем в текущем финансовом году. Повышение расходов на оборону связывается с обострением ситуации на Корейском полуострове и развитием северокорейской ракетно-ядерной программы. Часть средств бюджета пойдет на закупку у США наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.

Япония уже несколько лет подряд повышает расходы на оборону в связи с нестабильной ситуацией в регионе. Военный бюджет страны на 2017 финансовый год составил 5,13 трлн иен (почти $44 млрд).

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