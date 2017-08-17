Власти США и Японии заявили, что ядерная и ракетная программы КНДР вступили в новый этап

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Реализация ядерной и ракетной программ Пхеньяна перешла в новую стадию и стала представлять собой растущую угрозу региональной и международной безопасности. Об этом говорится в совместном письменном заявлении, которое было опубликовано по итогам американо-японских переговоров в формате "два плюс два".
Переговоры глав МИД и Минобороны США и Японии прошли в четверг в Вашингтоне.
"Министры самым решительным образом осудили повторяющиеся провокации Северной Кореи и разработку [ею] ядерного и баллистического ракетного потенциала, которая вступила в новый этап и представляет собой усиливающуюся угрозу региональному и международному миру и стабильности. Министры привержены укреплению потенциала [американо-японского] альянса в целях сдерживания этих угроз и их отражения", - говорится в документе.
Участники переговоров договорились, что США и Япония вместе с другими странами будут продолжать оказывать давление на КНДР, чтобы вынудить ее "принять конкретные действия с целью свертывания ядерной и ракетной программ" и обеспечить "полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова", подчеркивается в заявлении.
США и Япония также решительно призвали Китай "принять решительные меры", чтобы повлиять на КНДР и заставить ее изменить курс, нацеленный на создание ядерно-ракетного потенциала.
В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало резкую реакцию Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи. Пхеньян заявил, что речь идет о межконтинентальных ракетах, это подтвердили в Вашингтоне. При этом в Минобороны РФ сообщали, что КНДР запустила ракеты средней дальности. Сейчас ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной, в КНДР заявляли, что разрабатывают план пуска ракет в направлении Гуама, где расположена американская военная база.
В заявлении также сказано, что Япония начнет играть более заметную роль в военном альянсе с Соединенными Штатами.
Как говорится в документе, стороны подтвердили стремление выработать "конкретные меры" для укрепления американо-японского союза. Уточняется, что "Япония намерена расширить свою роль в альянсе и расширить свой оборонный потенциал".
Соединенные Штаты, указывается в заявлении, по-прежнему привержены развертыванию в Японии "самых современных" средств.