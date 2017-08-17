Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти США и Японии заявили, что ядерная и ракетная программы КНДР вступили в новый этап

Международная панорама
17 августа, 22:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, августа. /ТАСС

Стороны также подчеркнули, что действия КНДР угрожают безопасности региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Реализация ядерной и ракетной программ Пхеньяна перешла в новую стадию и стала представлять собой растущую угрозу региональной и международной безопасности. Об этом говорится в совместном письменном заявлении, которое было опубликовано по итогам американо-японских переговоров в формате "два плюс два".

Смотрите также
Запуск ракет в рамках совместных учений США и Южной Кореи

"Терпение США и Южной Кореи на исходе": каков будет ответ на возможные действия КНДР

Переговоры глав МИД и Минобороны США и Японии прошли в четверг в Вашингтоне.

"Министры самым решительным образом осудили повторяющиеся провокации Северной Кореи и разработку [ею] ядерного и баллистического ракетного потенциала, которая вступила в новый этап и представляет собой усиливающуюся угрозу региональному и международному миру и стабильности. Министры привержены укреплению потенциала [американо-японского] альянса в целях сдерживания этих угроз и их отражения", - говорится в документе.

Участники переговоров договорились, что США и Япония вместе с другими странами будут продолжать оказывать давление на КНДР, чтобы вынудить ее "принять конкретные действия с целью свертывания ядерной и ракетной программ" и обеспечить "полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова", подчеркивается в заявлении.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

США и Япония также решительно призвали Китай "принять решительные меры", чтобы повлиять на КНДР и заставить ее изменить курс, нацеленный на создание ядерно-ракетного потенциала.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало резкую реакцию Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи. Пхеньян заявил, что речь идет о межконтинентальных ракетах, это подтвердили в Вашингтоне. При этом в Минобороны РФ сообщали, что КНДР запустила ракеты средней дальности. Сейчас ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной, в КНДР заявляли, что разрабатывают план пуска ракет в направлении Гуама, где расположена американская военная база.

Роль Японии 

В заявлении также сказано, что Япония начнет играть более заметную роль в военном альянсе с Соединенными Штатами.

Как говорится в документе, стороны подтвердили стремление выработать "конкретные меры" для укрепления американо-японского союза. Уточняется, что "Япония намерена расширить свою роль в альянсе и расширить свой оборонный потенциал".

Соединенные Штаты, указывается в заявлении, по-прежнему привержены развертыванию в Японии "самых современных" средств.

Токио и Вашингтон планируют "расширить и ускорить сотрудничество в таких сферах, как двустороннее [военное] планирование, противовоздушная и противоракетная оборона", проведение операций по эвакуации гражданского населения, разработка новых оборонных технологий, разведка, говорится в заявлении.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
Дрисс Укабир явился в полицию после сообщений СМИ о его причастности к теракту
5
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
6
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
7
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама