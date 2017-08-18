Глава МИД Японии заявил, что нет смысла вести с КНДР "диалог ради диалога"

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. США, Япония и Республика Корея считают, что переговоры с КНДР следует вести лишь в том случае, если она прекратит угрозы и провокации, а поддерживать диалог ради диалога смысла нет. Об этом заявил в четверг в Вашингтоне министр иностранных дел Японии Таро Коно на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, министром обороны США Джеймсом Мэттисом и министром обороны Японии Ицунори Онодэрой.
"На саммите Японии, США и Республики Корея в июле [страны] сошлись во мнении относительно того, что Северная Корея должна сменить курс и перейти от угроз и провокационных действий к денуклеаризации, если она готова к серьезному диалогу. Нет смысла вести диалог ради диалога. Япония, США и Южная Корея едины во мнении на этот счет", - заверил Коно.
"Международное сообщество продолжит оказывать максимально возможное давление на Северную Корею. Убежден, что в этом есть необходимость", - добавил министр. Он также в очередной раз заявил, что США и Япония "будут призывать Китай применять в отношении КНДР определенные меры с тем, чтобы она изменила свое поведение".
Коно также заявил, что США и Япония намерены "укреплять возможности для обороны и ответных действий".
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.