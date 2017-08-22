Порошенко поручил МИД Украины поднять в СБ ООН вопрос о "ракетных утечках" в КНДР

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны инициировать рассмотрение вопроса о возможных источниках поставок ракетных технологий в КНДР на заседании Совета Безопасности ООН. Такое заявление он сделал во вторник по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова о проверке информации, обнародованной ранее изданием New York Times.

"С учетом выводов комиссии хочу поручить министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - сказал Порошенко.

В докладе СНБО, в частности, утверждается, что Украина не передавала КНДР никаких товаров военного назначения. "За период независимости Украины Госэкспортконтроль не давал разрешительных документов на поставку в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и составляющих к ним", - отмечается в докладе ведомства.

В понедельник, 14 июля 2017 года, издание New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.