Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко поручил МИД Украины поднять в СБ ООН вопрос о "ракетных утечках" в КНДР

Международная панорама
22 августа, 16:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, августа. /ТАСС

В докладе СНБО, в частности, утверждается, что Украина не передавала КНДР никаких товаров военного назначения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны инициировать рассмотрение вопроса о возможных источниках поставок ракетных технологий в КНДР на заседании Совета Безопасности ООН. Такое заявление он сделал во вторник по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова о проверке информации, обнародованной ранее изданием New York Times.

Смотрите также

СНБО Украины заверил Порошенко в непричастности страны к передаче КНДР ракетных технологий

Глава МИД Украины предложил расследовать вероятную передачу ракетных технологий КНДР

Захарова: тему украинских двигателей в КНДР могут рассмотреть на международных площадках

"С учетом выводов комиссии хочу поручить министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - сказал Порошенко.

В докладе СНБО, в частности, утверждается, что Украина не передавала КНДР никаких товаров военного назначения. "За период независимости Украины Госэкспортконтроль не давал разрешительных документов на поставку в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и составляющих к ним", - отмечается в докладе ведомства.

В понедельник, 14 июля 2017 года, издание New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
4
Тулеев провел первое после операции рабочее совещание
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
7
Киев подготовил запрос в NASA о помощи в экомониторинге строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама