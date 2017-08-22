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Глава МИД Украины предложил расследовать вероятную передачу ракетных технологий КНДР

Международная панорама
22 августа, 1:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, августа. /ТАСС

При этом Павел Климкин подчеркнул, что Киев не мог быть в этом замешан

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

© EPA/DANIEL NAUPOLD

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Украины в принципе не могут быть замешаны в передаче ракетных технологий КНДР. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин в кратком комментарии, размещенном в газете The New York Times (NYT).

Свою точку зрения он высказал "как министр иностранных дел и опытный специалист в аэрофизике" (в 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований). "Я хочу сказать, что моя страна не могла быть причастна к оказанию Северной Корее помощи в ракетной программе", - написал Климкин.

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"Линии производства подобного типа ракет на Украине были выведены из эксплуатации в 1992 году. Экспертизу нельзя проводить в уме ученых-жуликов. Инструкции включены в руководства, запертые на особо секретных объектах, которые охраняют наши силы безопасности. Преступники физически не могут получить доступ к этому руководству, более того, подобные попытки не могут быть предприняты незаметно для нашего руководства", - пояснил глава МИД.

"Но я сомневаюсь в том, что Северная Корея могла добиться того, что смогла, без посторонней помощи", - резюмировал министр. Он "призвал провести международное расследование с целью установить ответственных".

Публикация в NYT

Ранее NYT со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщила, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

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Эллеман утверждает, что после ряда неудач КНДР два года назад изменила конструкцию своих ракет, а также поставщиков деталей, необходимых для их сборки. Эксперты, изучавшие фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын проводит осмотр новых ракетных двигатели полагают, что они напоминают ракетные двигатели, использовавшиеся некогда в СССР.

Как пишет газета, ссылаясь на мнения экспертов, наиболее вероятным местом сборки двигателей для двух межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых был произведен в июле этого года, является завод "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск).

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Персоны
Ким Чен Ын Климкин, Павел Анатольевич
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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