Захарова: тему украинских двигателей в КНДР могут рассмотреть на международных площадках

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вопрос о возможных утечках ракетных технологий из Украины в КНДР может быть поставлен на площадках профильных международных организаций. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Я думаю, что этот вопрос так или иначе будет ставиться на площадках соответствующих международных профильных организаций", - сказала она.
Дипломат напомнила, что "такие случаи или случаи, которые были пограничными с участием Украины, украинских технологий в Корее, случались не так давно, все документально зафиксированы", отметив, что они фиксировались "отнюдь не Российской Федерацией, они все описаны в соответствующем докладе экспертов, которые готовили доклад для Совета Безопасности ООН".
В понедельник издание The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.
В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в КНДР. Украинское предприятие "Южмаш", в свою очередь, заверило, что не имеет отношения к северокорейским ракетным программам.
После этого в Киеве прозвучали обвинения в адрес Москвы в поставках Пхеньяну украинских ракетных двигателей.