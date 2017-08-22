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СНБО Украины заверил Порошенко в непричастности страны к передаче КНДР ракетных технологий

Международная панорама
22 августа, 16:23 дата обновления: 22 августа, 16:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, августа. /ТАСС

Ранее издание New York Times сообщило о возможной передаче украинским "Южмашем" ракетных технологий в КНДР

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Украина не передавала КНДР никаких товаров военного назначения, в частности ракетных двигателей РД-250. Об этом во вторник сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в докладе президенту страны Петру Порошенко.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"За период независимости Украины Госэкспортконтроль не давал разрешительных документов на поставку в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и составляющих к ним", - сказал он по итогам проведенной по поручению президента проверки в связи с обнародованной ранее изданием The New York Times информации о возможной передаче "Южмашем" ракетных технологий в КНДР.

О том, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины, газета The New York Times сообщила со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб 14 августа 2017 года. Через два дня Порошенко поручил провести расследование этой информации.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Турчинов, Александр Валентинович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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