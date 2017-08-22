СНБО Украины заверил Порошенко в непричастности страны к передаче КНДР ракетных технологий

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КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Украина не передавала КНДР никаких товаров военного назначения, в частности ракетных двигателей РД-250. Об этом во вторник сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в докладе президенту страны Петру Порошенко.
"За период независимости Украины Госэкспортконтроль не давал разрешительных документов на поставку в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и составляющих к ним", - сказал он по итогам проведенной по поручению президента проверки в связи с обнародованной ранее изданием The New York Times информации о возможной передаче "Южмашем" ракетных технологий в КНДР.
О том, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины, газета The New York Times сообщила со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб 14 августа 2017 года. Через два дня Порошенко поручил провести расследование этой информации.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.