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El Pais: полиция проводит новые обыски в связи с терактами в Каталонии

Международная панорама
22 августа, 21:44 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 22, августа. /ТАСС

Ранее полиция не исключала, что террористу мог кто-то помогать

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МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция проводит в населенном пункте Вильяфранка-дель-Пенедес обыски, связанные с терактами в Испании. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

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Данный муниципалитет находится всего в 15 км от Субиратса, где в понедельник был ликвидирован устроитель теракта в Барселоне Юнес Абуйаакуб. Ранее полиция не исключала, что террористу мог кто-то помогать.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.

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