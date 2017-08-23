Лондон представит план выхода из-под прямой юрисдикции Европейского суда

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании изложит в среду основополагающие принципы выхода из-под прямой юрисдикции Европейского суда в рамках процесса Brexit. Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

В готовящихся к публикации документах будет в очередной раз сосредоточено внимание на стремлении Лондона "взять под контроль свое собственное законодательство". Меморандум отметит "недопустимость осуществления прямой юрисдикции Европейского суда в отношении государства, не являющегося членом ЕС". При этом в ведомстве отметили, что Великобритания остается верной соблюдению норм международного права.

"Мы уже давно прояснили свою позицию о том, что выход из ЕС положит конец прямой юрисдикции Европейского суда в отношении Великобритании. В интересах Соединенного Королевства и Евросоюза, а также их граждан и предприятий, чтобы согласованные между нами права и обязательства сторон исполнялись надлежащим образом", - сообщили в пресс-службе.