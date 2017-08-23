Лондон представит план выхода из-под прямой юрисдикции Европейского суда

Постригай и Дьяченко выступят на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэСпорт 23 августа, 1:05
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" за выход в групповую стадию футбольной Лиги чемпионовСпорт 23 августа, 1:00
Порошенко на переговорах в "нормандском формате" рассказал о поездке в ДонбассМеждународная панорама 23 августа, 0:51
Поражение на ЧМ по борьбе помогло олимпийскому чемпиону Власову избавиться от эйфорииСпорт 23 августа, 0:42
Путин в Сочи встретится с премьером Израиля, госсекретарем Ватикана и президентом АрменииПолитика 23 августа, 0:23
ЦСКА окажется в четвертой корзине при жеребьевке в случае выхода в групповую стадию ЛЧСпорт 23 августа, 0:22
Власти США лишили Виктора Бута права на свидания и звонки на два месяцаПроисшествия 23 августа, 0:05
Курская битва: факты об одном из ключевых сражений Великой Отечественной войныАрмия и ОПК 23 августа, 0:01
"Наполи" победил "Ниццу" в ответном матче и вышел в групповой этап Лиги чемпионовСпорт 22 августа, 23:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании изложит в среду основополагающие принципы выхода из-под прямой юрисдикции Европейского суда в рамках процесса Brexit. Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
В готовящихся к публикации документах будет в очередной раз сосредоточено внимание на стремлении Лондона "взять под контроль свое собственное законодательство". Меморандум отметит "недопустимость осуществления прямой юрисдикции Европейского суда в отношении государства, не являющегося членом ЕС". При этом в ведомстве отметили, что Великобритания остается верной соблюдению норм международного права.
"Мы уже давно прояснили свою позицию о том, что выход из ЕС положит конец прямой юрисдикции Европейского суда в отношении Великобритании. В интересах Соединенного Королевства и Евросоюза, а также их граждан и предприятий, чтобы согласованные между нами права и обязательства сторон исполнялись надлежащим образом", - сообщили в пресс-службе.