Госдепартамент назвал беспрецедентной ситуацию с дипломатами США на Кубе

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ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Госдепартамент считает беспрецедентной ситуацию с американскими дипломатами, пострадавшими в результате воздействия неких акустических приборов на Кубе. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.
"Это беспрецедентно. Мы никогда не видели такого рода деятельности", - отметила она. Науэрт попросили прокомментировать сообщение телеканала CBS, по данным которого врачи диагностировали у работающих на Кубе американских и канадских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы".
"Я не собираюсь подтверждать [информацию телеканала, описывающего] состояние здоровья госслужащих США на Кубе, - сказала она. - Произошедшее вызывает большую обеспокоенность у правительства США, Госдепартамента, Белого дома, других учреждений и ведомств, мы очень серьезно относимся к этой проблеме". Науэрт напомнила, что США проводят межведомственное расследование случившегося.
По данным телеканала CNN, более чем 10 работавшим в Гаване американским дипломатам и членам их семей пришлось проходить лечение из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года.
Ранее сообщалось, что не менее двух работников посольства США на Кубе были вынуждены вернуться на родину для лечения. Не исключалось, что они рискуют потерять слух. В результате эти дипломаты не смогли вернуться в Гавану. После этого еще несколько сотрудников диппредставительства решили покинуть островное государство.
Кроме того, как отмечают источники CBS, в июне этого года пять канадских дипломатов и членов их семей в Гаване также сообщили, что испытывают симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у американцев. Вашингтонская администрация пока не знает, от чего именно могли пострадать соотечественники.