Трамп в беседе с президентом Египта выразил заинтересованность в преодолении разногласий

ТАСС, 25 августа. Президент США Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в котором выразил заинтересованность в преодолении разногласий, которые негативным образом могут сказаться на отношениях двух государств. Об этом сообщила пресс-служба египетского лидера.

"Президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси сегодня [в четверг - прим. ТАСС] вечером поступил телефонный звонок от президента США Дональда Трампа, который заверил его в силе дружбы между Египтом и США, а также выразил заинтересованность в продолжении развития отношений [между двумя государствами] и преодолении препятствий, которые могут на них повлиять", - процитировало агентство Reuters заявление пресс-службы.

США оказывают Египту многомиллионную помощь с 1979 года, когда был заключен мирный договор с Израилем. Только за последние 30 лет в рамках экономической и военной помощи Вашингтон выделил Каиру в общей сложности $80 млрд.