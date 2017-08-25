Трамп в беседе с президентом Египта выразил заинтересованность в преодолении разногласий

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ТАСС, 25 августа. Президент США Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в котором выразил заинтересованность в преодолении разногласий, которые негативным образом могут сказаться на отношениях двух государств. Об этом сообщила пресс-служба египетского лидера.
"Президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси сегодня [в четверг - прим. ТАСС] вечером поступил телефонный звонок от президента США Дональда Трампа, который заверил его в силе дружбы между Египтом и США, а также выразил заинтересованность в продолжении развития отношений [между двумя государствами] и преодолении препятствий, которые могут на них повлиять", - процитировало агентство Reuters заявление пресс-службы.
США оказывают Египту многомиллионную помощь с 1979 года, когда был заключен мирный договор с Израилем. Только за последние 30 лет в рамках экономической и военной помощи Вашингтон выделил Каиру в общей сложности $80 млрд.