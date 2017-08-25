МИД КНР приглашает РФ к мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове

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ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай приглашает Россию к мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом она заявила на регулярном брифинге в пятницу, комментируя недавний пролет российских стратегических бомбардировщиков над нейтральными водами Тихого океана и ряда морей.
"Чем руководствуется Россия, думаю, лучше спросить у нее. Наша позиция в отношении Корейского полуострова ясна - мы надеемся, что стороны будут способствовать продвижению переговоров, мирному урегулированию вопроса", - сказала дипломат.
"Мы приглашаем все стороны прикладывать усилия в этом направлении", - добавила Хуа Чуньин.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Тихого океана и ряда морей, навстречу им поднимались японские и южнокорейские самолеты.