Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД КНР призвал Сеул конструктивно урегулировать вопрос установок THAAD

Международная панорама
24 августа, 10:43 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 24, августа. /ТАСС

Ранее Си Цзиньпин высказался за сближение позиций Китая и Южной Кореи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Правительству Южной Кореи следует усилить диалог для урегулирования "чувствительных вопросов" с Китаем. Об этом в четверг заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Республикой Корея.

Смотрите также

Китай выступает против дополнительного размещения установок THAAD в Южной Корее

Постпред Китая: США должны немедленно прекратить развертывание системы THAAD

Белый дом: США исходят из того, что Сеул не откажется от развертывания системы THAAD

Южная Корея проведет новую оценку влияния комплекса ПРО THAAD на экологию

"За прошедшие 25 лет Китай и Южная Корея добились немало результатов, которые пошли на благо сторонам", - сказала дипломат.

"Надеемся, что в сложившейся ситуации Сеул вернется к [накопленному] за прошедшие двадцать пять лет опыту и урокам, усилит конструктивный диалог для урегулирования чувствительных вопросов", - добавила она.

"Что касается установок американской системы противоракетной обороны THAAD, то позиция Китая по этому вопросу неизменна", - резюмировала она.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с официальным заявлением, высказавшись за сближение позиций Китая и Южной Кореи, поскольку такая тенденция "позитивно отразится на мире и развитии азиатского региона". В послании, направленном китайским лидером президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, подчеркивается "необходимость нивелирования взаимных различий".

Наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических. Предлогом для ее установки в Южной Корее стала военная угроза со стороны КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин Си Цзиньпин
Страны
Китай Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
В Нижегородской области произошло возгорание на газопроводе
4
Глава UFC Уайт проведет переговоры с Макгрегором о продаже части акций UFC
5
Рано Джураева: мы хотим сделать Байконур снова красивым и привлекательным
6
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
7
Fox: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран
Темы дня
Новости партнеров
Реклама