МИД КНР призвал Сеул конструктивно урегулировать вопрос установок THAAD

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Правительству Южной Кореи следует усилить диалог для урегулирования "чувствительных вопросов" с Китаем. Об этом в четверг заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Республикой Корея.

"За прошедшие 25 лет Китай и Южная Корея добились немало результатов, которые пошли на благо сторонам", - сказала дипломат.

"Надеемся, что в сложившейся ситуации Сеул вернется к [накопленному] за прошедшие двадцать пять лет опыту и урокам, усилит конструктивный диалог для урегулирования чувствительных вопросов", - добавила она.

"Что касается установок американской системы противоракетной обороны THAAD, то позиция Китая по этому вопросу неизменна", - резюмировала она.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с официальным заявлением, высказавшись за сближение позиций Китая и Южной Кореи, поскольку такая тенденция "позитивно отразится на мире и развитии азиатского региона". В послании, направленном китайским лидером президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, подчеркивается "необходимость нивелирования взаимных различий".

Наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических. Предлогом для ее установки в Южной Корее стала военная угроза со стороны КНДР.