ВАРШАВА, 25 августа. /ТАСС/. НАТО будет пристально наблюдать за российско-белорусскими стратегическими учениями "Запад-2017" в сентябре. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой польского правительства Беатой Шидло.

"НАТО будет пристально наблюдать за учениями "Запад-2017" в следующем месяце и призывает Россию обеспечить выполнение своих обязательств по их транспарентности в рамках Венского документа ОБСЕ [о мерах укрепления доверия и безопасности]", - сказал он.

"Все страны имеют право проводить учения своих сил, однако все страны также должны выполнять свои обязательства по транспарентности. Венский документ - это наилучшая платформа, чтобы обеспечить транспарентность и предсказуемость в вопросах военных учений", - сказал он. Генсек также напомнил, что в июле на заседании Совета Россия-НАТО на уровне послов Россия провела для стран НАТО подробный брифинг о предстоящих учениях.

Ранее в пресс-службе НАТО ТАСС подтвердили, что альянс получил приглашение направить наблюдателей на уч

ения "Запад-2017" и намерен направить в Белоруссию двух экспертов, помимо аккредитованных в этой стране военных атташе государств альянса. Согласно Венскому документу, принятому ОБСЕ в 2011 году, сухопутные учения подлежат международному наблюдению при численности их участников свыше 13 тыс. человек. Этот документ также включает критерии по количеству танков и бронемашин. Для учений разного типа требования разнятся - например, при проведении масштабных учений по высадке воздушного или морского десанта международных наблюдателей должны приглашать на маневры, в которых участвуют от 3,5 тыс. человек.

Во вторник в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в рамках выполнения Венского документа, а также двусторонних договоренностей о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности на маневры приглашены наблюдатели от семи стран - Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии. В качестве наблюдателей также приглашены представители аккредитованного при минобороны военно-дипломатического корпуса, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ и Международный комитет Красного Креста.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии) и около 680 единиц боевой техники. Таким образом, численность их участников ниже порога, предусмотренного Венским документом, и вопрос приглашения международных наблюдателей становится не обязательством в рамках ОБСЕ, а вопросом двусторонних договоренностей с соседними государствами и актом доброй воли участников учений.