Литва проследит за выводом войск РФ из Белоруссии после учений "Запад-2017"

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что представители балтийской республики будут внимательно следить за выводом российских войск из Белоруссии после завершения совместных учений двух стран "Запад-2017". Об этом она сказала в четверг на совместной пресс-конференции с находящимся здесь с визитом президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

"Литва в рамках международных соглашений приглашена наблюдать за ходом учений. Это даст возможность реально видеть, будут ли выполнены данные Россией обязательства о выводе из Белоруссии своих войск после учений", - заявила она.

Вопрос о том, есть ли какая-либо информация об иных планах России, Грибаускайте оставила без ответа. "Больше ничего", - сказала она.

Президент ФРГ выразил надежду на то, что проведение учений будет сопровождаться достаточной прозрачностью и не увеличит степень военных рисков. "НАТО предприняты определенные меры к тому, чтобы снизить риски, связанные с напряженной ситуацией. Надеемся, что договоренности с Россией будут соблюдены", - сказал он.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября с участием около 13 тыс. военных и до 680 единиц боевой техники. Литва наряду с другими странами получила от РФ и Белоруссии официальные приглашения наблюдать за их ходом. Минобороны сообщило, что в Белоруссию командирует инспекторов Вооруженных сил, а за ходом учений в Ленинградской области будет следить военный атташе Литвы в РФ.