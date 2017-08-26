СМИ: один из главарей ИГ задержан в Турции

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АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) задержан в Турции. Об этом сообщает в субботу газета Hürriyet.
Экстремист, имя которого не называется, был задержан силами безопасности республики в городе Эскишехир в ходе антитеррористической операции. Следствие установило, что он прибыл в Турцию из Ирака, где уже был осужден за план покушения на бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Тогда боевику помогли сбежать из тюрьмы террористы ИГ.
Еще четыре иностранных гражданина были задержаны вместе с упомянутым экстремистом, но их национальность не уточняется.