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СМИ: один из главарей ИГ задержан в Турции

Международная панорама
26 августа, 16:29 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 26, августа. /ТАСС

По данным газеты Hürriyet, ранее боевик был осужден в Ираке за подготовку покушения на бывшего премьер-министра страны Нури аль-Малики

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АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) задержан в Турции. Об этом сообщает в субботу газета Hürriyet.

Экстремист, имя которого не называется, был задержан силами безопасности республики в городе Эскишехир в ходе антитеррористической операции. Следствие установило, что он прибыл в Турцию из Ирака, где уже был осужден за план покушения на бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Тогда боевику помогли сбежать из тюрьмы террористы ИГ.

Еще четыре иностранных гражданина были задержаны вместе с упомянутым экстремистом, но их национальность не уточняется.

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Персоны
Нури, Малики, аль-
Темы
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