СМИ: один из главарей ИГ задержан в Турции

АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) задержан в Турции. Об этом сообщает в субботу газета Hürriyet.

Экстремист, имя которого не называется, был задержан силами безопасности республики в городе Эскишехир в ходе антитеррористической операции. Следствие установило, что он прибыл в Турцию из Ирака, где уже был осужден за план покушения на бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Тогда боевику помогли сбежать из тюрьмы террористы ИГ.

Еще четыре иностранных гражданина были задержаны вместе с упомянутым экстремистом, но их национальность не уточняется.