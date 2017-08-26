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СМИ: Турция вновь перебросила тяжелую военную технику к границе с Сирией

Международная панорама
26 августа, 16:35 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 26, августа. /ТАСС

Анкара укрепляет границу в том районе, где с противоположной стороны находятся подконтрольные курдским "Силам народной самообороны" территории

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АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Турция вновь перебросила несколько гаубиц и танк на границу с Сирией. Об этом сообщила в субботу газета Hurriyet Daily News.

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По ее данным, республика укрепляет границу в том районе, где с противоположной стороны находятся территории, подконтрольные курдским "Силам народной самообороны" (СНС).

Военная колонна состояла из нескольких грузовиков, перевозивших гаубицы и танки. Техника была замечена в городе Килис. До этого военные машины перебрасывали к границе с Сирией 5 августа.

В конце июня газета Turkiye сообщила, что ВС Турции завершили подготовку к наземной операции в кантоне Африн на севере Сирии. Возможность ее проведения не исключил и бывший министр обороны Фикри Ышык, который сейчас занимает пост вице-премьера.

Анкара считает, что СНС, как и партия "Демократический союз", - сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.

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