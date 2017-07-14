Джаафари: сирийские беженцы возвращаются в свои дома, несмотря на усилия Турции

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Тысячи семей сирийских беженцев возвращаются в свои дома, несмотря на усилия Турции. Об этом заявил в пятницу глава сирийской правительственной делегации, постпред страны при ООН Башар Джаафари.

"Хотел бы привлечь внимание к кровавой резне, которая происходит в результате операции коалиции [США] в Ракке и Табке, - отметил Джаафари. - Также необходимо прекратить экспансию Турции на северо-западе Сирии".

"С другой стороны, есть позитивная тенденция - беженцы возвращаются из Джараблуса на турецко-сирийской границе, - сказал он. - Сирийские семьи возвращаются в Хомс из Джараблуса, тысячи семей возвращаются в свои дома, несмотря на усилия Турции".

О прямых межсирийских переговорах

В то же время Джаафари отметил, что вопрос о возможном переходе к прямым межсирийским переговорам на встречах в Женеве делегации Дамаска со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой в ходе нынешнего раунда не поднимался.

"Эта тема перед нами не поднималась", - сказал Джаафари, отвечая на вопросы о перспективах перехода к прямым переговорам между делегацией Дамаска и сирийской оппозицией. "Мы дали ранее исчерпывающие пояснения спецпосланнику о том, что мы об этом думаем, - продолжил он. - Самое важное состоит в том, чтобы партнер по переговорам был национальным представителем, а не клиентом на службе иностранных интересов".

В настоящее время дискуссии на межсирийских переговорах ведутся при посредничестве ООН. Помимо делегации Дамаска в седьмом раунде, начавшемся 10 июля, участвуют представители трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской". Завершение раунда намечено на пятницу.

Обеспокоенность по поводу терроризма

Дамаск призвал спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуру донести до Совета Безопасности ООН обеспокоенность сирийского правительства, касающуюся терроризма, сообщил также Джаафари.

"Мы призвали спецпосланника более полно подключиться к тому, чтобы донести нашу обеспокоенность, касающуюся противодействия терроризму, до Совета Безопасности и международного сообщества", - сказал он.

Джаафари сообщил, что на его трех встречах с де Мистурой в ходе нынешнего раунда, начавшегося 10 июля, обсуждались "ряд конституционных принципов" из неофициального документа из 12 пунктов, ранее представленного эмиссаром ООН участникам дискуссий. Однако основное внимание было уделено борьбе с терроризмом. "Мы рассказали спецдокладчику о последних событиях, касающихся антитеррористической борьбы в Сирии", - отметил глава делегации, добавив, что эти дискуссии "были полезными и глубокими".

Помимо делегации Дамаска в седьмом раунде межсирийских переговоров, начавшемся 10 июля, участвуют представители трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской". Завершение раунда запланировано на 14 июля.

Джаафари, комментируя итоги встречи президентов Франции и США 13 июля, также заявил, что Дамаск приветствует любые усилия, направленные на борьбу с терроризмом.

"Любое серьезное проявление со стороны каких-либо государств в намерении борьбы с терроризмом на стороне сирийской армии мы будем приветствовать", - сказал он.

Как заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, Париж изменил французскую доктрину по отношению к Сирии, чтобы "получить возможность добиться результатов и тесным образом сотрудничать с партнерами, особенно с США". "У нас есть одна главная задача - искоренение террористов, всех террористических группировок, какой бы ни была их направленность, - сказал он. - Мы желаем выработать долгосрочное и инклюзивное политическое решение, в этом контексте я не делаю из ухода и отставки [президента Сирии] Башара Асада предварительное условие для участия Франции [в решении сирийского конфликта]".