Власти Окинавы выразили протест Токио и Вашингтону в связи с полетами конвертопланов

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Власти префектуры Окинава выразили протест правительствам Японии и США в связи с продолжением полетов американских конвертопланов MV-22 Osprey после аварии одной такой машины у побережья Австралии. Об этом говорится в резолюции, принятой в понедельник администрацией префектуры.

В документе отмечается, что местные жители опасаются инцидентов с участием MV-22 Osprey на территории префектуры. Кроме того, в резолюции содержится требование до февраля 2019 года прекратить функционирование авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма, где дислоцированы конвертопланы.

5 августа у восточного побережья Австралии потерпел крушение конвертоплан MV-22 Osprey - летательный аппарат с поворачивающимися двигателями, обладающий качествами турбовинтового самолета и вертолета. На его борту находились 26 человек, трое из них погибли, 23 были спасены. Конвертоплан был приписан к третьему экспедиционному корпусу морской пехоты США, базирующемуся на Окинаве.

Размещение MV-22 Osprey на Окинаве уже несколько лет вызывает протесты у японского населения, поскольку с ними неоднократно происходили инциденты. Так, в 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко. В прошлом году инцидент с этой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб морской пехотинец.