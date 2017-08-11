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Япония разрешила США возобновить полеты конвертопланов над территорией страны

Международная панорама
11 августа, 12:55 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, августа. /ТАСС

Вашингтон заверил Токио в полной безопасности машин, несмотря на недавнее крушение конвертоплана у берегов Австралии

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ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии разрешило американскому военному командованию возобновить полеты конвертопланов MV-22 Osprey над территорией страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

Отмечается, что США заверили Японию в полной безопасности этих машин, несмотря на недавний инцидент у берегов Австралии. По данным японского минобороны, он произошел из-за ошибки пилота и не был связан с техническими проблемами.

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В четверг на северном японском острове Хоккайдо начались военные учения с участием военнослужащих США и подразделений Сил самообороны Японии. Как ожидается, в них будут задействованы шесть конвертопланов MV-22 Osprey. Однако в первый день учений они так и не были переброшены с базы Футэмма в южной префектуре Окинава из-за отсутствия разрешения на полеты с японской стороны.

5 августа у восточного побережья Австралии потерпел крушение конвертоплан MV-22 Osprey - летательный аппарат с поворачивающимися двигателями, обладающий качествами турбовинтового самолета и вертолета. На его борту находились 26 человек, из них были спасены 23, еще трое погибли. Конвертоплан был приписан к третьему экспедиционному корпусу морской пехоты США, базирующемуся на Окинаве.

Размещение MV-22 Osprey на Окинаве несколько лет вызывает протесты у японского населения, поскольку с ними время от времени происходят различные инциденты. Так, в 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко. В прошлом году инцидент с этой машиной произошел в зоне Персидского залива. Тогда погиб морской пехотинец.

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