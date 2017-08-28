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Власти Таиланда не могли предотвратить бегство экс-премьера Йинглак Чинават

Международная панорама
28 августа, 8:04 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 28, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Чинават находится в Дубаи и может обратиться к властям Великобритании за политическим убежищем

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БАНГКОК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Таиланда не могли предотвратить бегство из страны экс-премьера Йинглак Чинават. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявил вице-премьер и министр обороны королевства Правит Вонгсуван.

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"Бегство Йинглак [Чинават] было неожиданностью, поскольку ранее она заявляла, что не намерена покидать страну. Полицейские не дежурили у ее дома", - заявил Вонгсуван. Как отмечает газета The Nation, ранее власти Таиланда не скрывали, что "мониторят все передвижения Чинават", а сотрудники силовых структур сопровождают ее даже, когда она посещает буддийские храмы.

В Национальном совете по поддержанию мира и порядка, который возглавляет премьер-министр Прают Чан-Оча, в воскресенье также выступили с официальным опровержением относительно возможного "сговора" военных с Чинават в организации ее бегства.

Коллегия Верховного суда Таиланда приняла в пятницу решение выдать ордер на арест экс-политика за неявку на оглашение вердикта по ее делу. Чинават обвиняется в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей, за которую ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Правительство Йинглак Чинават было свергнуто в мае 2014 года в результате военного переворота. За несколько недель до этого сама она была отправлена в отставку Верховным судом за "неправомерное кадровое решение". Ее брат Таксин Чинават также возглавлял правительство Таиланда с 2001 по 2006 год и был отстранен от власти военными. На родине он заочно осужден на два года за инсайдерскую сделку с недвижимостью и уже несколько лет скрывается за границей.

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на источники в бывшей правящей партии "Пыа Тай", Чинават "находится сейчас в Дубаи и может обратиться к властям Великобритании с просьбой предоставить ей политическое убежище".

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