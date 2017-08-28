Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разведка Южной Кореи: КНДР готова провести новое ядерное испытание

Международная панорама
28 августа, 13:36 UTC+3 ТАСС

По данным спецслужбы, испытание пройдет на полигоне на северо-востоке страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Власти КНДР готовы провести шестое ядерное испытание.

Об этом сообщило в понедельник AP со ссылкой на заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Смотрите также

Ядерная программа КНДР. Досье

Представители южнокорейской разведки сообщили на состоявшихся в понедельник закрытых слушаниях в одном из комитетов парламента страны, что КНДР завершила приготовления к проведению ядерного испытания в двух подземных туннелях на полигоне Пунге-ри на северо-востоке страны. Об этом заявил агентству депутат, присутствовавший на заседании комитета.

За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. В марте этого года южнокорейские военные заявили, что Пхеньян начал подготовку испытания ядерного устройства нового типа.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

В субботу, 26 августа, КНДР запустила еще три баллистические ракеты малой дальности.

Смотрите также

СМИ: КНДР может вести разработку новой баллистической ракеты для подводных лодок

Ким Чен Ын считает необходимым увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей

"Нодон синмун": ядерное оружие КНДР не угрожает другим странам

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане
5
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
6
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама