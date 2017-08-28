Минобороны Южной Кореи: КНДР запустила 26 августа баллистические ракеты малой дальности

СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Запущенные в субботу, 26 августа, КНДР три ракеты относятся к классу баллистических ракет малой дальности.

К такому выводу пришли южнокорейские военные, изучив все имеющиеся у них данные, сообщает в понедельник министерство национальной обороны Республики Корея.

"Запущенные Северной Кореей ракеты, скорее всего, являются баллистическими", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что пуски, вероятно, были совершены при помощи реактивных систем залпового огня. Запуски были зафиксированы в субботу около 06:49 по местному времени (01:49 мск). Некоторые из ракет пролетели более 250 км.