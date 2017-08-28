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Минобороны Южной Кореи: КНДР запустила 26 августа баллистические ракеты малой дальности

Международная панорама
28 августа, 9:03 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 28, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что пуски, вероятно, были совершены с помощью реактивных систем залпового огня

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СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Запущенные в субботу, 26 августа, КНДР три ракеты относятся к классу баллистических ракет малой дальности.

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К такому выводу пришли южнокорейские военные, изучив все имеющиеся у них данные, сообщает в понедельник министерство национальной обороны Республики Корея.

"Запущенные Северной Кореей ракеты, скорее всего, являются баллистическими", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что пуски, вероятно, были совершены при помощи реактивных систем залпового огня. Запуски были зафиксированы в субботу около 06:49 по местному времени (01:49 мск). Некоторые из ракет пролетели более 250 км.

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