Нетаньяху обвинил ООН в неудаче в продвижении мира и сотрудничества в отношении Израиля

Путин пообещал венгерскому премьеру провести теоретическое занятие по дзюдоСпорт 28 августа, 18:17
Сборная России вышла на третье место в общекомандном зачете после девятого дня УниверсиадыСпорт 28 августа, 18:03
Российская дзюдоистка Долгова проиграла в схватке за бронзу в весе до 48 кг на ЧМСпорт 28 августа, 18:01
О шахтерах, сталеварах и истории железных дорог России расскажут спецпроекты ТАССНовости агентства 28 августа, 17:55
Генпрокуратура заявила иск к экс-мэру Владивостока более чем на 614 млн рублейПроисшествия 28 августа, 17:33
Почему Юлия Липницкая завершила карьеруСпорт 28 августа, 17:29
Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютойЭкономика и бизнес 28 августа, 17:26
Хоккеист "Детройта" Атанасиу может перейти в один из топ-клубов КХЛСпорт 28 августа, 17:23
"Партизан" подтвердил подписание контракт с бывшим футболистом ЦСКА ТошичемСпорт 28 августа, 17:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. ООН потерпела неудачу в задаче по продвижению мира, безопасности и сотрудничества в отношении Израиля. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с прибывшим с первым визитом в регион в качестве генерального секретаря ООН Антонио Гутерришем в Иерусалиме.
"Мандат ООН заключается в том, чтобы продвигать мир, безопасность и международное сотрудничество, но я думаю, что ООН потерпела неудачу, когда дело доходит до Израиля, в том, чтобы соответствовать этому мандату", - сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила здесь в понедельник его канцелярия.
По словам премьера, "ООН уполномочена сохранять мировое наследие", но "ЮНЕСКО снова и снова издевается над этим наследием самым абсурдным образом, когда отрицает 3000-летнюю связь еврейского народа с его вечной столицей - Иерусалимом". Нетаньяху также пояснил, что "ООН уполномочена добиваться мира, но она позволяет палестинским речам ненависти процветать в своих учреждениях". Глава израильского правительства также обвинил международную организацию в том, что в то время, как "ООН обязана отстаивать права человека, она допускает, чтобы худшие нарушители прав человека могли обвинять в различных формах Израиль в нарушении прав человека".
Нетаньяху сказал Гутерришу, что его руководство в ООН "может изменить ситуацию". "Я думаю, что настало время восстановить нравственную ясность в ООН, - сказал премьер. - Я знаю, что это огромная задача, я знаю, что генеральный секретарь не обладает властью над членами ООН, но я считаю, что вы сможете обеспечить важную разницу".
Гутерриш в воскресенье прибыл с первым после вступления в должность генсека ООН в начале года визитом в еврейское государство и Палестину. В понедельник он уже встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, ему еще предстоит встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.