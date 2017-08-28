Нетаньяху обвинил ООН в неудаче в продвижении мира и сотрудничества в отношении Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. ООН потерпела неудачу в задаче по продвижению мира, безопасности и сотрудничества в отношении Израиля. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с прибывшим с первым визитом в регион в качестве генерального секретаря ООН Антонио Гутерришем в Иерусалиме.

"Мандат ООН заключается в том, чтобы продвигать мир, безопасность и международное сотрудничество, но я думаю, что ООН потерпела неудачу, когда дело доходит до Израиля, в том, чтобы соответствовать этому мандату", - сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила здесь в понедельник его канцелярия.

По словам премьера, "ООН уполномочена сохранять мировое наследие", но "ЮНЕСКО снова и снова издевается над этим наследием самым абсурдным образом, когда отрицает 3000-летнюю связь еврейского народа с его вечной столицей - Иерусалимом". Нетаньяху также пояснил, что "ООН уполномочена добиваться мира, но она позволяет палестинским речам ненависти процветать в своих учреждениях". Глава израильского правительства также обвинил международную организацию в том, что в то время, как "ООН обязана отстаивать права человека, она допускает, чтобы худшие нарушители прав человека могли обвинять в различных формах Израиль в нарушении прав человека".

Нетаньяху сказал Гутерришу, что его руководство в ООН "может изменить ситуацию". "Я думаю, что настало время восстановить нравственную ясность в ООН, - сказал премьер. - Я знаю, что это огромная задача, я знаю, что генеральный секретарь не обладает властью над членами ООН, но я считаю, что вы сможете обеспечить важную разницу".

Гутерриш в воскресенье прибыл с первым после вступления в должность генсека ООН в начале года визитом в еврейское государство и Палестину. В понедельник он уже встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, ему еще предстоит встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.