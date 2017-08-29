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Трамп: Мексика в конечном счете оплатит строительство стены на границе с США

Международная панорама
29 августа, 1:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, августа. /ТАСС

Глава Белого дома отметил, что оплата может произойти посредством компенсации

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ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Мексика так или иначе оплатит в конечном счете строительство защитной стены на границе с США. Уверенность в этом глава Белого дома Дональд Трамп выразил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Вашингтоне.

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"Так или иначе Мексика заплатит за стену, - отметил он. - Это может произойти посредством компенсации, но так или иначе Мексика заплатит за стену".

Трамп также указал, что переговоры с мексиканскими властями об изменении условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) идут очень трудно. Говоря о самом соглашении, он подчеркнул, что США могут выйти из него еще до окончания консультаций. "Вероятно, нам придется по крайней мере начать процесс расторжения [NAFTA] до того, как будет достигнута справедливая сделка", - указал президент, говоря об удачном завершении переговоров.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой вступило в силу в 1994 году. Трамп хочет пересмотреть NAFTA, так как США, по его словам, из-за этого соглашения потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. В середине августа в Вашингтоне завершился первый раунд переговоров о пересмотре условий NAFTA, второй пройдет в Мексике в сентябре.

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