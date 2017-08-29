Абэ и Трамп договорились усилить давление на КНДР и отметили важность сотрудничества с РФ

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Япония и США считают необходимым усилить давление на КНДР в связи с очередным пуском баллистической ракеты, а также отмечают необходимость взаимодействия с Россией и Китаем для решения проблемы ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Об этом заявил во вторник журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Япония и США разделяют мнение, что давление на Северную Корею должно быть усилено. Мы подтвердили необходимость также сотрудничать с РФ и Китаем по этой проблеме", - сказал он. Вместе с тем Абэ выразил мнение, что "Япония, США и Южная Корея должны воздействовать на РФ и Китай с тем, чтобы они изменили свою политику" в отношении КНДР.
По словам японского премьера, Трамп в разговоре также подтвердил приверженность альянсу Токио и Вашингтона.