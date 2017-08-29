Сеул и Вашингтон предпримут меры военного характера в ответ на пуск КНДР

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Республика Корея и США предпримут решительные действия в ответ на новый ракетный пуск, осуществленный во вторник Пхеньяном.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в Сеуле Комитетом начальников штабов (КНШ) Южной Кореи. Его начальник Чон Гён Ду провел экстренные телефонные переговоры со своим американским коллегой Джозефом Данфордом.

"Стороны договорились в кратчайшие сроки предпринять ответные меры, включая военные, демонстрирующие решительность союзников", - подчеркивается в сообщении.

"Чон Гён Ду отметил, что действия Пхеньяна представляют серьезную опасность для Корейского полуострова и международного сообщества. Данфорд сказал, что союзникам необходимо активизировать сотрудничество для противодействия провокационным действиям Севера", - отмечает КНШ.