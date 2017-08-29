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Yonhap: главы МИД Южной Кореи и Японии обсудят новый ракетный пуск КНДР

Международная панорама
29 августа, 4:10 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 29, августа. /ТАСС

Кан Гён Хва сказала, что о возможных контрмерах будет сообщено после "тесных консультаций с США"

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СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва обсудит новый ракетный пуск КНДР с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Японии Таро Кано. Об этом сообщила во вторник агентству Yonhap южнокорейский министр.

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"Идет подготовка к телефонному разговору с Тиллерсоном. Планируется также обсудить эту проблему с главой МИД Японии Таро Кано", - сказала она.

Отвечая на вопрос о контрмерах, которые могут быть приняты после нового ракетного пуска, Кан Гён Хва сказала, что об этом будет известно после "тесных консультаций с США".

Во вторник рано утром КНДР снова запустила баллистическую ракету. Как сообщалось ранее, она пролетела над северо-восточной частью Японии и, вероятно, упала в Тихий океан в 1,18 тыс. км восточнее мыса Эримо, расположенного на острове Хоккайдо. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.

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Персоны
Коно, Таро Тиллерсон, Рекс
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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