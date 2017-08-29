Министр обороны Южной Кореи вылетел в США, где обсудит ракетно-ядерную проблему КНДР

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СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Министр национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му отбыл во вторник в США, где планирует обсудить последние ракетные испытания КНДР. Договоренность о визите была достигнута заранее, и тот факт, что он начинается в день, когда Пхеньян запустил еще одну баллистическую ракету, является совпадением, передает агентство Yonhap.
Перед отправкой в Вашингтон Сон Ён Му заявил журналистам, что будет "обсуждать возможные шаги в ответ на ракетные пуски с главой минобороны США и советником по национальной безопасности в Белом доме".
По данным агентства, переговоры главы южнокорейского оборонного ведомства с его американским коллегой Джеймсом Мэттисом пройдут 30 августа. Сон Ён Му также встретится с командующим войсками США в Тихом океане Гарри Харрисом и командующим Тихоокеанским флотом США адмиралом Скоттом Свифтом, с которыми рассмотрит ситуацию на Корейском полуострове.